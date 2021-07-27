Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.921 1,11 BIST MANİSA 1.466 -0,51 BIST AYDIN 1.187 -0,36 BIST ANKARA 1.995 0,19 BIST ANTALYA 2.264 -1,87 BIST BALIKESİR 1.819 -0,09 BIST BURSA 2.970 1,25 BIST DENIZLI 1.790 2,02 BIST ISTANBUL 1.460 0,03 BIST IZMIR 3.333 -0,18 BIST KAYSERI 11.163 -0,56 BIST KOCAELI 3.564 -0,25 BIST KONYA 2.383 -0,55 BIST TEKIRDAĞ 9.682 0,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı

Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu

Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak

2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu

Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın

Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti

Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı