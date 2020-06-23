Gurbetçi kadına çarpıp, ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, yolun karşına geçmeye çalışan gurbetçi Zeynep Aydın'a (73) çarparak, ölümüne neden olan ve kazanın ardından aracı bırakıp, bölgeden ayrılan Mehmet Aksu, Nazilli'de polis tarafından yakalandı. Kuyucak polisine teslim edilen Aksu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolunun Pamukören Mahallesi'nden geçen kesiminde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Aydın'a, Mehmet Aksu'nun kullandığı 20 GK 458 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Aydın, yaklaşık 10 metre ileri savurulup, asfalta düşerek, yaşamını yitirdi. Aydın'ın, Almanya'dan ailesiyle birlikte memleketleri Denizli'ye giderken, mola verdikleri sırada yolun karşısına geçmek isterken, canından olduğu öğrenildi. Sürücü Aksu, kazanın ardından otomobilini bırakıp, bölgeden ayrıldı.Polis, otomobilin plakasından yola çıkarak, sürücünün yakalanması için harekete geçti. Telsiz anonsları ile tüm birimler uyarıldı. Polis, otomobil sürücüsü Mehmet Aksu'yu, Nazilli ilçesinde saat 02.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı. Aksu, kaza yerinin sorumluluk sahalarında kalması nedeniyle Kuyucak polisine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı