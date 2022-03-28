Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

28.03.2022 16:04
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Muş, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bugün de 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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