Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Sakinlik
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Sakinlik

15.01.2026 09:15
İran'daki karışıklıklara rağmen Gürbulak Gümrük Kapısı'nda sakinlik hakim, vatandaşlar ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

İran'da devam eden gösteriler ve iç karışıklıklara rağmen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda sakinlik gözlemlendi. Türkiye'ye giriş yapan İranlı vatandaşlar, yaşanan sorunların temelinde ekonomik sıkıntıların bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

İran'da son dönemde artan gösteriler ve iç karışıklıklar kamuoyunda endişe ile karşılanırken, Türkiye'nin İran'a açılan önemli sınır kapılarından biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda olağan akışın sürdüğü görüldü. Gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı vatandaşlar ülkelerindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir İranlı vatandaş, yaşanan sorunların temelinde güvenlik endişelerinden çok ekonomik sıkıntıların yer aldığını belirtti. Doların aşırı değer kazanmasının halkı zor durumda bıraktığını ifade eden vatandaş, özellikle ABD politikalarına ve Trump'a tepki gösterdi.

İran halkının vatanını terk etmediğini vurgulayan vatandaş, ülkede ciddi bir güvenlik sorunu bulunmadığını, ancak ekonomik zararların her geçen gün arttığını dile getirdi. Afganistan, Suriye ve Irak örneklerini hatırlatan İranlı vatandaş, benzer süreçlerin yeniden yaşanmasından endişe duyduklarını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Hakim, İran, Son Dakika

