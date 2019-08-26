Gürcistan Abhazya ve Güney Osetya'yla birleşmek istiyor
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, kendi döneminde Abhazya ve Güney Osetya'nın ülkesiyle birleşmesini istediğini belirtti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, kendi döneminde Abhazya ve Güney Osetya'nın ülkesiyle birleşmesini istediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:50
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