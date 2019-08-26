Son Dakika Haberleri: Gürcistan Abhazya ve Güney Osetya'yla birleşmek istiyor
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Gürcistan Abhazya ve Güney Osetya'yla birleşmek istiyor

42 dakika önce

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, kendi döneminde Abhazya ve Güney Osetya'nın ülkesiyle birleşmesini istediğini belirtti.

Gürcistan Abhazya ve Güney Osetya'yla birleşmek istiyor, System.String[]

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, kendi döneminde Abhazya ve Güney Osetya'nın ülkesiyle birleşmesini istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:50 
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