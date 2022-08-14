Gürcistan hükümetinden Abhazya ve Güney Osetya halkına ülkeyi beraber inşa etme çağrısı - Son Dakika
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Gürcistan hükümetinden Abhazya ve Güney Osetya halkına ülkeyi beraber inşa etme çağrısı

14.08.2022 18:48
Gürcistan hükümetinden Abhazya ve Güney Osetya halkına ülkeyi beraber inşa etme çağrısı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin yıllardır yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarının barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduklarını, "güçlü, huzurlu, demokratik bir devleti inşa etmeyi sürdüreceklerine" inandıklarını söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin yıllardır yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarının barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduklarını, "güçlü, huzurlu, demokratik bir devleti inşa etmeyi sürdüreceklerine" inandıklarını söyledi.

Garibaşvili, Gürcistan'da Abhazya savaşının başlamasının 30. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, savaşta hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla andı.

Abhazya savaşının "kardeşler arasında" yaşanan bir savaş olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, "Yakın tarihimizin en dramatik olayı olan kardeş çatışması haksız yıkıma neden oldu, yüz binlerce insanı anavatanlarında yerinden etti ve en trajik şekilde her iki taraftaki birçok vatandaşımızın (asker ve sivil) hayatına mal oldu." ifadelerini kullandı.

Garibaşvili, Gürcistan hükümeti olarak ülkenin yeniden toprak bütünlüğüne kavuşturulması yönünde barış politikasını izlemeye devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ben kuvvetli şekilde inanıyorum ki barış, karşılıklı saygı ve diyaloga odaklanan siyasetimiz, bizim Abhaz ve Oset kardeşlerimizle birlikte, güçlü, huzurlu, demokratik bir devleti inşa etmeyi sürdürecek bir döneme yaklaştırmaktadır. Bu, her bir vatandaşın güvenliği, refahı, kimliğinin korunması ve güçlenmesi için zemin yaratacak."

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan hükümetinden Abhazya ve Güney Osetya halkına ülkeyi beraber inşa etme çağrısı - Son Dakika

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