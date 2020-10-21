Gürcistan Başkonsolos Japaridze: "Türkiye'nin başarılarını takip ediyoruz" - Son Dakika

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Türkiye ile Gürcistan arasında tarihi bağlılıklar olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye ile çok büyük projeleri gerçekleştirdik. Türkiye'nin başarılarını takip ediyoruz" dedi.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ve Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushitashvili Ordu'da bir dizi ziyarette bulunduktan sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Başkan Güler makamında ağırladığı Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ile Türkiye-Gürcistan ilişkileri konusunda sohbet ederek Ordu'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, "Ordu'yu tanıyamadım" dedi.

"Kültür, ticaret ve turizmde ortak çalışalım"

Gürcistan kültürüne aşina olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Gürcistan'la çok önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Başkan Güler, "Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı, Şah Deniz Petrol Boru Hattı'nı birlikte hayata geçirmiştik. Burada tekrar karşılaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gürcistan bizim komşumuz. Ordu'da da çok Gürcistan asıllı vatandaşlarımız var. Dolayısıyla bu kültüre çok aşinayız. Bu anlamda hem kültürel hem ticari hem de turizm faaliyetlerimizi de ortak çalışmalar ile geliştiririz" diye konuştu.

"Ordu'da başarılı çalışmalar yapılıyor

Ordu'da yapılan çalışmaların başarılı yürütüldüğünü ifade eden Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, "Türkiye-Gürcistan arasında gerçekleştirdiğimiz büyük projelerimiz var. Birlikte çok büyük projeleri gerçekleştirdik. Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz. Bugün Ordu'ya geldiğimizde Ordu'yu tanıyamadık. Yapılan alt yapı üst yapı çalışmaları belli ki başarılı bir şekilde yapılıyor. Bunun için biz seviniyoruz, Türkiye bizim kardeş ülkemiz" ifadelerini kullandı. - ORDU