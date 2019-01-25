Gürcistan'da Dini Topluluklara 1,6 Milyon Dolardan Fazla Para Tahsis Edildi

Gürcistan
'da dini topluluklara 2019 yılının devlet bütçesinden 4,5 milyon lari (1,6 milyon dolardan fazla) para tahsis edildiği açıklandı.
Gürcistan Din İşleri Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren dini topluluklara genel olarak 4,5 milyon lari (1,6 milyon dolardan fazla) ödenek ayrıldığı belirtildi. Ajans, dini topluluklara tahsis edilen 4,5 milyon larinin Sovyet totaliter rejiminin yol açtığı hasarı telafi etmek için olduğunu kaydetti.
Müslüman topluluğa 828,2 bin dolar
Dini topluluklara ayrılan paranın büyük miktarı olan 2,2 milyon larinin (828,2 bin dolar) Gürcistan nüfusunun yüzde 10,74'ünü teşkil eden Müslüman topluluğunun payına düştüğü belirlendi. Öte yandan, Hristiyan Ermeniler, Katolikler ve Yahudi toplumuna ayrılan payların ise, 600 bin lari (225,8 bin dolar), 400 bin lari (150,5 bin dolar), 300 bin lari (112,9 bin dolar) şeklinde olduğu açıklandı. Kalan 1 milyon larinin (376, 4 bin dolar) ise bu yıl sonuna kadar dağıtılacağı aktarıldı.
Müslüman toplumuna ayrılan 2,2 milyon larinin Bütün Gürcistan Müslümanları İdaresinin hesabına aktarıldığı öğrenildi.
Bütün Gürcistan Müslümanlar İdaresinin Başkanı ve Şeyhi Hacı Ramin İgidov yaptığı açıklamada, "Müslüman toplumunun yaptığı işler, gerçekleştirdiği projeler çok olduğu için tahsis edilen para bazen hiç yeterli olmuyor. Bu durumda fondan para kullanmak durumuna kalıyoruz. 2018 yılında hükümetin Müslüman toplumuna tahsis etmiş olduğu fon yeterli olmadığı için yıl sonunda hesabımıza 400 bin lari daha aktarmıştı aktarmıştı" ifadelerini Kullandı. - TİFLİS