Son dakika haber: Gürcistan'da heyelan felaketi: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber: Gürcistan'da heyelan felaketi: 1 ölü

28.06.2022 14:25

Gelen son dakika haberlerine göre - Gürcistan'da heyelan felaketi: 1 ölü Gürcistan'ın Pshavi bölgesinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda tomrukların sürüklediği motosikletli bir turist, düştüğü nehirde hayatını kaybetti.

- Gürcistan'da heyelan felaketi: 1 ölü

TİFLİS - Gürcistan'ın Pshavi bölgesinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda tomrukların sürüklediği motosikletli bir turist, düştüğü nehirde hayatını kaybetti.

Gürcistan'da günlerdir devam eden yağışların yol açtığı sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor. Pshavi bölgesinde motosikletiyle ilerlemeye çalışan bir turist, kayalıklardan gelen tomruklarla sürüklenmeye başladı. Sürüklenen turist, nehre düşerek kayboldu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi.

Cansız bedenine ulaşıldı

Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, "Kamu Güvenliği Yönetim Merkezi tarafından Pshavi'de yabancı uyruklu bir kişinin motosikletle nehre düşerek kaybolduğu bilgisi verildi. Bilginin alınmasının ardından Acil Durum Servisi, kayıp şahıs için çalışma başlattı. İtfaiye ve kurtarma biriminden ekipler, zorlu arazi ve yükselen su seviyesine rağmen Aragvi Nehri'nin yüzeyini ve kıyı şeridini taradı" ifadeleri kullanıldı. Çalışmalarda motosikletlinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Gürcistan'da heyelan felaketi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Gürcistan'da heyelan felaketi: 1 ölü - Son Dakika
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