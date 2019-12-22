Gürcistan'da TMV ve YEE yetkilileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcistan'da TMV ve YEE yetkilileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Gürcistan'da TMV ve YEE yetkilileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Direktörü Selçuk Baş ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gürcistan'da TMV ve YEE yetkilileri AA'nın

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Direktörü Selçuk Baş ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Baş ve Yüksel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Baş, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşamda İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", sporda ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Baş, "Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirleri dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek zor şartlar altında bizlere haber ulaştırıyorlar, kendilerine şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

YEE Tiflis Koordinatörü Yüksel de oyunu, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", sporda da Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Yüksel, AA'nın düzenlediği fotoğraf oylamasına büyük bir zevkle katıldığını kaydederek "Gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar var, açıkçası seçmesi de çok zor oldu. Buradaki bütün muhabir arkadaşlarımızı da kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan, Türkiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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