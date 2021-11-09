Gürcistan'da tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterileri sürüyor - Son Dakika

Ukrayna vatandaşlığı da bulunan Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Melia, Saakaşvili'nin hapishanenin hastanesinde güvende olmadığını, onun derhal başka bir kliniğe nakledilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Gürcistan 'da, gözaltına alındığı 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 'ye destek gösterisi düzenlendi.

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