Gürel ödüllü aşçıları ziyaret etti - Son Dakika
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Gürel ödüllü aşçıları ziyaret etti

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Uluslararası Aşçılar Şampiyonasında" dereceye giren öğrencileri okullarında ziyaret ederek tebrik etti.

Gürel ödüllü aşçıları ziyaret etti, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Uluslararası Aşçılar Şampiyonasında" dereceye giren öğrencileri okullarında ziyaret ederek tebrik etti.


Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Zeka Oyunları Sınıfında incelemelerde bulunan Vali Gürel, Uygulama Ana Sınıfı minikleriyle sohbet ederek Okul Müdürü Murat Tülümen'den bilgi aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) arasında imzalanan protokol doğrultusunda, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde 7. İslam İşbirliği Teşkilatı HELAL EXPO 2019 Dünya İslam Zirvesi kapsamında düzenlenen ve 4 gün süren yarışmada dereceye giren Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri; Balık Kategorisinde Nurgül Çelik- Gümüş, Hamur Kategorisinde Şulenur Böyükaslan-Gümüş ve Soğuk Tatlılar Kategorisinde Sude Nur Karagöz-Bronz Madalya ödüllerini aldılar.


Okul Müdürü Murat Tülümen, Müdür Yardımcısı Zafer Aykan, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Şefi Saliha Pınar ve yarışmada ödül alan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri Nurgül Çelik, Şulenur Böyükaslan ve Sude Nur Karagöz'ü tebrik eden Vali Fuat Gürel, "'Uluslararası Aşçılar Şampiyonasında' dereceye giren öğrencilerimizin yarının ünlü aşçıları olacağına yürekten inanıyorum. 450 yerli ve yabancı yarışmacının katılım gösterdiği böylesine büyük bir şampiyonada dereceye girmek kolay değil. Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Dereceye giren öğrencilerin yarışmada ödül kazandıkları yemek ve tatlıları canlı performans sergileyerek Vali Gürel ve beraberindeki heyete ikram etmesinin ardından ziyaret sona erdi.


Ziyarette Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'e, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve bazı kurum müdürlerimiz eşlik etti. - KARABÜK

Yahya Kemal Beyatlı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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