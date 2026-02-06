Gürer, Niğde'de Miting Öncesi Ziyaretler Gerçekleştirdi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı "Millet İradaesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde esnaf, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcilerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Şubat Cumartesi günü Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceği miting öncesinde Niğde merkez ve ilçelerinde esnaf, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcilerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Gürer, Niğde Merkez'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Bor ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanlıklarını, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni, Bor Yardımsevenler Derneği'ni, Balkan Türkleri Derneği'ni ve Bor'daki tüm esnaf oda başkanlarını ziyaret etti. Gürer, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı Niğde mitinginin önemine dikkati çeken Gürer, "Tüm Niğdelilerin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacağına inanıyorum" dedi.

Gürer, halkın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların ancak güçlü bir toplumsal dayanışma ve demokratik mücadeleyle aşılabileceğini ifade ederek, 7 Şubat'ta Niğde'de yapılacak mitingin bu açıdan önemli bir buluşma olacağını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde halkının mitinge yoğun katılım göstereceğine inandığını dile getirerek, erken seçimle birlikte CHP'nin iktidara gelmesi halinde yaşanan sorunların aşılacağını ifade etti.