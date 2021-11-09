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SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı - Son Dakika

SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı

09.11.2021 15:28

Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladıNesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu, görevi teslim aldı.

Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA/ ANKARA, (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu, görevi teslim aldı. 6 Kasım'da gerçekleşen olağan genel kurulda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu bugün düzenlenen törenle görevine resmen başladı.

Başkan Şeref Eroğlu tören öncesinde Ankara Karşıyaka Mezarlığında bulunan ve şampiyon güreşçilerin yer aldığı anıt mezara giderek dua etti. Başkan Şeref Eroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Ankara Emek Mahallesinde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu binasına geldi. Burada Şeref Eroğlu'nu federasyon çalışanları ve güreş camiasından yoğun bir kalabalık alkışlarla ve çiçeklerle karşıladı. Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından Şeref Eroğlu tüm katılımcılara teşekkür ederek, 'Bizlere bu günü gösterdiği için rabbime şükürler olsun. İnşallah bundan sonra ki her günümüz böyle olsun. Birlik içinde beraberlik içinde güreş ailesinin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. O da bugüne bize kısmetmiş. İnşallah yönetim olarak, federasyon olarak, sizin bütün iyi ve kötü günlerinizde yanınızda olacağız. Bütün dertlerin kederlerinin, mutluluklarınızı birlikte paylaşacağız. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Kederler paylaştıkça azalır. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Biz büyük bir aileyiz, inşallah bundan sonra yüreklerimiz bir atacak. Her şey Türk güreşi için. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra odasına geçen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güreşte yeni bir sayfa açmak istediklerinin altını çizen Şeref Eroğlu, 'Güreş camiasının şampiyonlarıyla, bu şampiyonları yetiştiren hocalarıyla, kulüpleriyle, güreşe ter akıtmış kardeşlerimizle yola çıkıyoruz. Allah'a şükürler olsun bugün güreş federasyonunun içindeyiz. 'Artık dün dünde kaldı, yeni şeyler söylemek lazım can cazım' dediği gibi mevlananın, biz de yeni şeyler söyleyeceğiz. Kendimize yeni hedefler koyacağız. Hiçbir hedef bizler için halay değil. Ben ve arkadaşlarım 90'lı yıllarda milli takımlara geldiğimizde, Olimpiyatı bırakın Avrupa'da üçüncü olmak hayaldi. Ama sonrasında Mehmet Akif Pirim o ateşi yaktı, olimpiyat şampiyonu oldu. Kenan Şimşek olimpiyat ikincisi oldu. Spor bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya 17 yaşında dünya şampiyonu oldu. Bende 18 yaşında büyükler Avrupa şampiyonu oldum. Yani insanlar isterse başaramayacağı hiç bir şey olmadığını bu memleketin öz evlatları olarak, yerli ve milli evlatları olarak gösterdik. Bundan sonra birlik beraberlik içinde kendi değerlerine sahip çıkan, kendi öz evlatlarıyla, yoluna devam etmek istiyoruz. Bu saatten sonra hepimiz bir olacağız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bir yerde hasta varsa o bizim hastamız, dertli olan varsa bizim derdimizdir. Ben onların ağabeyi olarak, bir güreşçi kardeşim malzeme sıkıntısı yaşarsa ben ve yönetimin sorumlusu olacağız. Ben ve ekibim koltukta oturan bir anlayış içerinde olmayacağız. Bizler alanda olan güreş kulüplerinin içinde olan, onlarla antrenman yapan, onların dertlerini yerinde dinleyen bir federasyon başkanı olacağım. Bu benim ve yönetimimin tarzı olacak. Herkes kendine göre ya bir yol açmalı, ya da bir yol bulmalı. Biz böyle bir yolu deneyeceğiz. Burada bulunan tüm arkadaşlarımızla birlikte olmak bizleri mutlu eder. Bizi daha çok motive eder. Lütfen seçim döneminde olduğu gibi, bundan sonra da bizi yalnız bırakmayın. Bu bina güreş ailesinin binası, şampiyonların binası. Şampiyonları yetiştiren hocaların binası, kulüplerin binası. Bizler sadece genel kurulumuz tarafından 3 yıllığına burayı yönetmek için yetki almış, başkan ve yönetim kurulu üyeleriyiz. Lütfen kendi evinize sahip çıkın. Birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı kaybetmeyelim. Burayı dolu olarak görmek bizi çok mutlu eder. Biz koltuklara oturmak için buralara talip olmadık yanınızda olmak için buradayız. Tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum? dedi.

SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı
SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı
SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı
SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı
SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı
SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı
SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı
SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı

Türkiye Güreş Federasyonu, Şeref Eroğlu, Olimpiyat, Güreş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Güreş Federasyonu yeni başkanı Şeref Eroğlu göreve başladı - Son Dakika
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