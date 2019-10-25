Güreş: Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası

Malatya'da düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri Gençler A-B Kategorisi Güreş Şampiyonası sona erdi.



Battalgazi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki şampiyonada sporcular serbest ve grekoromen dalda sporcular kilolarında birinci olmak için mücadele etti.



Üç gün süren müsabakalar sonunda B gençler serbest dalda 41-45 kiloda Muhammed Adak, 48 kiloda Kadircan Uçar, 51 kiloda Mustafa Çelik, 55 kiloda Yahya Turhan, 60 kiloda Ahmet Kuşbey, 65 kiloda Ahmet Çiftçi, 71 kiloda Muhammed Bozkurt, 80 kiloda Miraç Erdem, 92 kiloda Samet Günay, 92-110 kiloda Ahmet Erdem birinci oldu.



B gençler grekoromen dalda ise 41-45 kiloda Serhat Gür, 48 kiloda Faruk Karadeniz, 51 kiloda Miraç Gelegen, 55 kiloda Hakan Tophan, 60 kiloda Mustafa Karabağ, 65 kiloda Enes Adak, 71 kiloda Enes Dolu, 80 kiloda Mevlüt Sönmez, 92 kiloda Ahmet Burak Türel, 92-110 kiloda Samet Başkaya şampiyon oldu.



A gençler serbest dalda 57 kiloda İsmail Yumlu, 61 kiloda Fikret Genç, 65 kiloda Ramazan Erdoğan, 70 kiloda Fuat Çelebi, 74 kiloda Demirhan Demir, 79 kiloda Fatih Eren, 86 kiloda Mehmet Akgün, 92 kiloda Yunus Emre Tanrıverdi, 97 kiloda Muhammed Kaplan, 125 kiloda Harun Parlak birinci oldu.



A gençler grekoromen dalda ise 55 kiloda İbrahim Yumlu, 60 kiloda Yasin Koç, 63 kiloda Emre Akgün, 67 kiloda Bilal Erdem, 72 kiloda Muhammed Hemşo, 77 kiloda Musa Solhan,82 kiloda Furkan Türkmen, 87 kiloda Bekir Kılınç,97 kiloda Mustafa Karagöz, 120 kiloda Ahmet Uludağ şampiyon oldu.



Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törende verildi.



Sporcular 18-20 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak grup şampiyonasına katılacak.