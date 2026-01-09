Güreş Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Güreş Turnuvası Antalya'da Başladı

Güreş Turnuvası Antalya\'da Başladı
09.01.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde 11 Ocak'a kadar devam edecek.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve sporcular katıldı.

Turnuvada sporcular grekoromen, serbest stil ve kadın güreşi kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Kemer Kaymakamı Solmaz, Kemer'de her yıl birçok spor etkinliği düzenlendiğini, ata sporu güreşi de ilçede yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Topaloğlu ise organizasyonun kış turizmine katkı sağladığını; sporcu, antrenör ve ailelerin ilçe gezme fırsatı bulduğunu belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ise organizasyonun her anlamda güzel geçtiğini vurguladı.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD ve İran'dan da çok iyi sporcunun turnuvaya katıldığını kaydeden Akgül, "Çocuklarımızın performanslarını görmemiz açısından çok önemli bir organizasyon. Ciddi ve kıran kırana müsabakalar oluyor. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." ifade etti

Turnuva, 11 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Uluslararası, Etkinlikler, Yaşar Doğu, Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreş Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Sörloth’un golü Atletico Madrid’e yetmedi Real Madrid finalde Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
Bursaspor’dan bir iddialı transfer daha Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi

20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:46
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
19:20
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 21:29:40. #7.11#
SON DAKİKA: Güreş Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.