Gürkan'dan hizmet vurgusu - Son Dakika

Gürkan'dan hizmet vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende İlçesine bağlı Aşağıulupınar mahallesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Gürkan'dan hizmet vurgusu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Darende İlçesine bağlı Aşağıulupınar mahallesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Aşağıulupınar eski Belde Belediye Başkanı Sezai Gürbüz ziyarette yaptığı konuşmada, "Bizlerde zamanında hizmet üretmeye çalıştık. Eksik bıraktığımız, yapamadığımız yatırımlar oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bizim bu eksikliklerimizi giderdi. Sayın Başkanımız tecrübesiyle, bürokrasiyi çok iyi bilen bir Belediye Başkanı olarak Malatya'ya çok güzel hizmetlerinin olacağına inanıyorum. Aşağıulupınarlılar olarak yapılan hizmeti hiçbir zaman unutmayız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlardan Teşekkür

Mahallerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Mahalle Muhtarları ve Mahalle sakinleri, Gürkan'ı kurban keserek karşıladılar.

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın her noktasında hizmetlerinin devam ettiğini belirten Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz talimatlar doğrultusunda Malatya genelinde çok güzel hizmetler yapılmaktadır. Malatya genelinde iki yıl içerisinde asfalt, su ve kanalizasyon sorunu kalmayacak diye ilgili birimlerimize talimat verdik. şu anda Malatya Büyükşehir Belediyei olarak Türkiye'de en fazla yatırım programı izliyoruz. Büyükşehir Belediyeleri ile yapmış olduğumuz toplantıda Belediye Başkanları 2020 yılı içerisinde yapacakları asfalt yatırımlarını ifade ettiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz diğer belediyelerin yıllık olarak belirttiği miktarın neredeyse üç katını şu ana kadar yapmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Yatırım ve kalkınma hamlesinin Malatya tarihinde yapılmamış bir yatırım hamlesi içerisinde olduğunu belirten Gürkan, "Şu anda bin km'nin üzerinde asfalt çalışması yaptık. Bir taraftan da altyapı çalışmalarımız yürütülüyor. Göreve geldikten sonra bir karış yerin satışını yapmadık ve borçlanmadık. Tam tersine borç ödedik. Yaptığımız yatırımlarda Malatya tarihinin tümüyle örtüşecek yatırımlar yaptık. Kuzey ve Güney Kuşak yollarımız yapılıyor. Alternatif yollar açıyoruz. Lisanslı Depoculuk Projesini hayata geçiriyoruz, Ekmek Fabrikası, Yemek Fabrikası, Şire ve buğday pazarı projeleri hazırlandı yapılacak. İnderesi Tabiat Parkı etaplar halinde yapılıyor. Diğer taraftan kendi enerjimizi kurmuş olduğumuz GES ve HES projeleri ile kendimiz üretiyoruz. Altay Kışlasında 3 bin dönüm yer aldık. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya'ya 200 milyon liranın üzerinde bir yatırım hamlesi başlatıldı. MASKİ bu yıl 400 milyon'a yakın yatırımı gerçekleştirdi. Malatya'nın genelinde birçok noktada asfalt şantiyemiz var ve çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Allah'ın izniyle 2021 yılı sonu itibariyle altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yapmış olduğumuz bu büyük yatırım ve hizmetlerdeki sır helal'a haram karıştırmamaktan geçmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok iş makinesi aldık, otobüs filomuzu büyük oranda yeniledik. Hizmet yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımız diyor ya 'At binenin kılıç kuşananın' biz eserlerimizle övüneceğiz, fotoğraf edebiyatı yapmayacağız. Yapmış gibi görünüp onu yapmadan hayal ürünü olarak bu millete satmayacağız. Malatya'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Sizlerde ricam birliğinizi beraberliğinizi bozmayın. Bir yerde birlik ve beraberlik varsa orada bereket olur. Husumeti içinizden atın. Hep birlikte el ele vererek şehrimizi kalkındıracağız. Şehrimiz yaşanılabilir huzurlu, mutlu insanların olduğu şehrin sakini değil şehrin sahibi insanlarla birlikte bu şehri yöneteceğiz. Bu güzel karşılamanızdan dolayı, kesmiş olduğunuz kurbanlar inşallah aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere kaza ve belanın önüne gelir diyor, tekrar bu güzel karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Aşağıulupınar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 17:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan'dan hizmet vurgusu - Son Dakika
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