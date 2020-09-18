Gürpınar Belediye Başkanı Tanış Norduz bölgesindeki mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Norduz bölgesine bağlı mahalleleri ziyaret etti.

Tanış, ilçe merkezine 80 kilometre uzaklıkta, Van-Hakkari- Şırnak üçgeninde bulunan Akdoğu, Beşbudak ve Dikbıyık mahalleleri ile bağlı mezraları gezdi, devam eden çalışmaları inceledi.

Norduz bölgesinin mevcut yol durumunun iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kapsamlı bir çalışma programı hazırlayacaklarını belirten Tanış, Gürpınar'ın coğrafi alan bakımından Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını en ücra mezraya dahi götürdüklerini dile getiren Tanış, şöyle konuştu:

"Zamanında bölgede yaşayan halk göç etmek zorunda kaldı. Göçler nedeniyle bölge çok acılar çekti. Yeniden Norduz bölgemizin inşa ve ihyası için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 30 kilometrelik yol yapım çalışmalarımıza başlıyoruz. Su şebekelerindeki sorunları gidermek için gerekli temasları kurduk. 2021'de yol ağımızı iyileştirerek parke taşı çalışmalarımıza başlayacağız. Gönül belediyeciliğini ilçemizin her köşesine ulaştıracağız. Durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Bölgedeki göçerleri, tarım işçilerini ve çobanları ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Tanış'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Ateş ve birim müdürleri eşlik etti.