Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Paintball Turnuvası
Son Dakika Güncel Haber

Gürpınar'da Paintball Turnuvası

44 dakika önce

Van'ın Gürpınar Belediyesince ilçede ilk kez düzenlenen Paintball Turnuvası sona erdi.

Gürpınar'da Paintball Turnuvası, System.String[]
Van'ın Gürpınar Belediyesince ilçede ilk kez düzenlenen Paintball Turnuvası sona erdi.

32 takımın katıldığı ve bir ay süren turnuva zorlu mücadelelere sahne oldu. Müsabakalarda heyecanlı saatler yaşayan katılımcılar, özel kıyafetler ve kasklar giyerek kıyasıya mücadele etti. GürPark Millet Bahçesinde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu final karşılaşmasında dereceye giren takımlara ödüllerini Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış takdim etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Van, Gürpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Şov yapan paraşütçü askerin, çatıya çarptığı anlar kameraya yansıdı Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı! Galatasaray'dan çılgın Aboubakar planı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:22:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da Paintball Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]