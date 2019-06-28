Gürpınar'da Paintball Turnuvası
44 dakika önce
Van'ın Gürpınar Belediyesince ilçede ilk kez düzenlenen Paintball Turnuvası sona erdi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
'ın Gürpınar
Belediyesince ilçede ilk kez düzenlenen Paintball Turnuvası sona erdi.
32 takımın katıldığı ve bir ay süren turnuva zorlu mücadelelere sahne oldu. Müsabakalarda heyecanlı saatler yaşayan katılımcılar, özel kıyafetler ve kasklar giyerek kıyasıya mücadele etti. GürPark Millet Bahçesinde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu final karşılaşmasında dereceye giren takımlara ödüllerini Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış
takdim etti. - VAN
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