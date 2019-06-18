Son Dakika Haberleri: Gürün'de mezuniyet coşkusu
Son Dakika Güncel Haber

Gürün'de mezuniyet coşkusu

12 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Gürün'de mezuniyet coşkusu, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Osman Boyraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hidayet Takçı bir konuşma yaptı. Takçı yaptığı konuşmada, bir dönemi daha başarıyla sonlandırmanın mutluluğunu yaşarken, öğrencilere mezuniyet sonrası yaşamlarında başarılar diledi.

Öğrencilerin ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacaklarını belirten Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "İnanıyoruz ki ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacak olan sizler, burada aldığınız eğitimle birlikte kendinizi daha da geliştirecek ve geleceğimizin şekillenmesindeki rolünüzü en güzel şekilde alacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Bankacılık ve Sigortacılık ile Maliye ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

İlçe Kaymakamı Berdibek ve Başkan Çiftçi, beraberindekilerle birlikte mezuniyet pastasını kesti. Mezuniyet programı, kep atma töreniyle birlikte sona erdi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
Osman Boyraz, Sivas, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Gürün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı BM'den gündem yaratacak Mursi çağrısı: Ölümü araştırılmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürün'de mezuniyet coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]