Gürün'de verem eğitimi - Son Dakika
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Gürün'de verem eğitimi

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısı ile eğitim programı düzenlendi.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısı ile eğitim programı düzenlendi.


Gürün Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Gürün Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Programda Tüberküloz hastalığı hakkında konuşan Gürün Toplum Sağlığı Merkezi Başkan V. Dr. Kübra Topraktepe, hastalığın nedenleri, nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavi yöntemleri ve korunma yolları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Verem hastalığının mücadelesinde herkese büyük görevler düştüğünü söyleyen Başkan Çiftçi, sunumundan dolayı Topraktepe'ye teşekkür etti. - SİVAS

Sivas, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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