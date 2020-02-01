Gürünlü muhtarlardan anlamlı yardım - Son Dakika

Gürünlü muhtarlardan anlamlı yardım
6 saat önce
Gürün Çayboyu ve Pınarönü mahallesi muhtarları Elazığ'a 3 minibüs dolusu yardım malzemesi gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
Gürün Çayboyu ve Pınarönü mahallesi muhtarları Elazığ'a 3 minibüs dolusu yardım malzemesi gönderdi.
Sivas'ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi muhtarı Mahmut Göksu ve Pınarönü Mahallesi muhtarı Enver Güzel Elazığ'da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 minibüs dolusu giysi ve erzak yardımı topladı. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'de muhtarların kampanyasına 1 ton gıda maddesi ile destek verdi. Yardımlar Murat Tecir tarafından deprem bölgesine ulaştırılarak AFAD birimlerine teslim edildi. - SİVAS
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