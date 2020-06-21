Gustavo stoperde, Jailson kulübede

Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Tahir Karapınar, Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında Kasımpaşa karşısında savunmada Luiz Gustavo'ya görev verdi.



Süper Lig'in 28.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de savunmada Luiz Gustavo görev aldı. Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası oluşan boşlukta daha önce Marsilya'da da savunmada görev yapan Gustavo, Simon Falette ile savunma ikilisini oluşturacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası savunmada görev yapan Jailson ise Kasımpaşa karşısına yedek kulübesinde başladı. - İSTANBUL