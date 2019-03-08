Son Dakika Haberleri: Guterres'ten Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Guterres'ten Dünya Kadınlar Günü Mesajı

55 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, karar verme mekanizmalarında kadınların sayısının artması gerektiğini söyledi.

Guterres'ten Dünya Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, karar verme mekanizmalarında kadınların sayısının artması gerektiğini söyledi.

Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte cinsiyet eşitliği vurgusu yaptı.

Erkek egemen dünyanın, yüzyıllar boyunca kadınları görmezden geldiğini, susturduğunu ve bastırdığını belirten Guterres, kadınların yüzde 25'ten daha azının parlamentolarda temsil edildiğine ve sadece yüzde 9'unun üst düzey görevlerde yer aldığına dikkati çekti. Guterres, "Karar verme mekanizmalarında kadınların sayısının artması gerek." dedi.

Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi alanındaki açığın mevcut trendler devam ettiği sürece iki yüzyılda kapanacağını aktaran Guterres, "Torunlarıma, ekonomik eşitliği torunlarımın torunlarının görebileceğini söyleyen bir dünyayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Cinsiyet eşitliği ne kadar geciktirilirse, kayıpların da o kadar büyük olacağını ifade eden Guterres, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların dünya başarısına katkıları için eşit fırsatlar yaratılması çağrısı yaptı.

BM 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa da dünya genelinde kadınların yeteri kadar temsil edilmediğine işaret ederek, "Kadınlar yönettiğinde herkes kazanır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Antonio Guterres, Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler, Güncel
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