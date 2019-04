Guti'nin Tek Hedefi Gelecek Sezon Teknik Direktör Olmak

Beşiktaş'ın antrenörü Guti Hernandez, gelecek sezon için tek hedefinin bir takımın teknik direktörü olmak olduğunu söyledi.

Guti, İspanyol spor gazetesi Marca'da yayımlanan röportajında, "Gelecek sezonki hedefim teknik direktör olmak. Nerede olur? Bilmiyorum. Burada (Beşiktaş) mutluyum ve memnunum ama ne olacağı asla bilinmez." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'taki tecrübesinden memnun olduğunu, antrenör olarak kendisini ve kariyerini geliştirdiğini aktaran Guti, "Teknik direktör olarak gelişmeme devam etmemi sağlayan bir tecrübe oldu. Kolay bir sezon geçirmediğimiz, işlerin istediğimiz gibi olmadığı kesin ama memnunum." görüşünü savundu.



Beşiktaş'ın büyük ve Real Madrid gibi her kupayı kazanmak için sürekli talepkar bir kulüp olduğunu anlatan Guti, "Önemli bir kulübe geldiğimi biliyordum. Real Madrid'den farklarının dışında Türkiye'de her kupa için mücadele eden bir kulüp. İşler yolunda gitmezse zorlu olacağını biliyordum. Mevcut futbolcularla Türk liginde rekabet etmek basit olmadı. Diğer yandan kazandığım tecrübe oldukça iyi ve Beşiktaş'ta mutluyum. Şikayetçi değilim çünkü istediğim şeyi yapıyorum. Üstelik bunu Beşiktaş gibi önemli bir kulüpte yapıyorum." şeklinde görüş belirtti.



"Benim için Real Madrid en büyüğü. Futbolcu olarak da öyleydi bir teknik direktör için de. Bir gün orada olmak çok önemli olur." diyen Guti, sözlerine şöyle devam etti:



"Real Madrid'de teknik direktör koltuğuna oturmak için buna layık olmak gerektiğini biliyorum. Ama futbolcu olarak da orada olmak benim için çok zor olmuştu. O yüzden korkmuyorum. Tek istediğim şey iyi şeyler yapmak, yaptığım işin tanınması ve bu işte büyümek için bir fırsat yakalamak."



Real Madrid genç takımının başındayken ayrılıp Beşiktaş'a antrenör olarak gelme tercihinden dolayı çok memnun olduğunu her fırsatta vurgulayan Guti, "Bu zamana kadar attığım adımlardan memnunum. Şimdi önümde bir tek kalıcı adımı atmak kaldı. Bu da teknik direktör olarak profesyonel bir takımın başına geçmek. Bunu bekliyorum, heyecanlıyım, çok arzuluyum ve umarım bu yaz bu gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.



"Kramponları astıktan sonra benim için futbolcu Guti bitti. Şimdi başka biriyim." diyen Guti, "Karakter olarak aynı kişiyim ama artık tamamen farklı bir hayatım var ve umarım birileri bana teknik direktör olma fırsatını verir." ifadelerini kullandı.



Guti, futbol dünyasının iki büyük isimi Messi ve Ronaldo arasındaki tercihinin sorulması üzerine ise şu cevabı verdi:



"Geçmişte attığım bir tweette Messi'yi seçtiğim doğru ama Cristiano'nun yaptıklarına çok değer veriyorum. Çok büyük bir futbolcu. Messi ise daha yetenekli bir futbolcu. Cristiano daha fazla gol atıyor, daha hırslı bir futbolcu. Messi'nin olduğu bir dönemde 5 kez Altın Top ödülünü alması inanılmaz bir şey. Çok önemli oldu ve bunu Real Madrid'de gösterdi. Real Madrid'de özellikle önemli maçlarda gol üretiminde çok önemli bir unsurdu. Real Madrid, Ronaldo'nun eksikliğini hissetti."



Guti ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok büyük mutluluk duyduğunu da vurguladı.

