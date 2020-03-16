Güven masalarında görev alacak 3 bin polise seminer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güven masalarında görev alacak 3 bin polise seminer - Son Dakika

Güven masalarında görev alacak 3 bin polise seminer

12 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, güven masalarında görev yapacak 3 bin kadın personele yönelik düzenlenen seminerlerde, iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kriz yönetimi gibi konular anlatıldı.

Güven masalarında görev alacak 3 bin polise seminer, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, güven masalarında görev yapacak 3 bin kadın personele yönelik düzenlenen seminerlerde, iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kriz yönetimi gibi konular anlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2019 yılında ülke genelinde bin 173 Polis Merkezi Amirliğinde güven masası uygulaması hayata geçirildi. Masalarda görevlendirilmek üzere 3 bin kadın polis adayının eğitimleri Polis Akademisi Başkanlığınca devam ediyor. Kadın personellere ayrıca 'Güven Masası ve Davranış İlkeleri Projesi' tanıtımı, amaç ve hedeflerinin aday öğrencilere anlatılması, ayrıca etkin ve pozitif iletişim konuları ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla seminerler düzenlendi. 6 Mart'ta başlayan seminerler, 4 gün sürdü. Polis Akademisi Başkanlığı öğretim görevlileri tarafından verilen seminerlerde iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kriz yönetimi gibi konular anlatıldı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi "Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi

Son Dakika Haberleri
13:02 İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi
13:02 Üsküdar'da Kovid-19 önlemleri kapsamında bazı camiler ve iş yerleri dezenfekte edildi
13:02 Yargıtayda koronavirüs tedbirleri
13:01 "Ventilli maske kullanımı virüsü yayabilir" uyarısı
13:00 Yusuf Yazgan, yeniden genel başkan seçildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 13:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güven masalarında görev alacak 3 bin polise seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]