Güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor - Son Dakika
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Güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor

13.06.2022 15:55
Güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor

Şırnak'ta terörle mücadelede yapılan operasyonlarda güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor.

Şırnak'ta terörle mücadelede yapılan operasyonlarda güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor.

Şırnak merkez ve ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 06 - 12 Haziran 2022 tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 1,85 gram metamfetamin, 1,53 gram eroin, 2.130 paket kaçak sigara, 216 litre kaçak akaryakıt, 20 adet cep telefonu, 483 kutu tıbbi ilaç, bin 735 adet emtia malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 18 şüpheli asayiş, 12 şüpheli kaçakçılık ve 1 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 31 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve terörle mücadele bünyesinde operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ŞIRNAK

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Şırnak'ta terör operasyonu Şırnak'ta terör operasyonu Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başladı
Kaynak: İHA

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik güçleri terörün finans kaynaklarına geçit vermiyor - Son Dakika

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