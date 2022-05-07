Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor

07.05.2022 09:19
Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor

Başakşehir Belediyesi sağlık yatırımlarına yenilerini ekliyor.

Başakşehir Belediyesi sağlık yatırımlarına yenilerini ekliyor. Güvercintepe Mahallesi'nde toplam 2 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor.

İlçe sakinlerinin sağlık hizmetlerine çok daha rahat bir şekilde ulaşmasını hedefleyen Başakşehir Belediyesi, Güvercintepe Mahallesi'nde tam donanımlı bir semt polikliniği inşa ediyor.

18 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

2 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen Güvercintepe Semt Polikliniği'nde hafriyat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bünyesinde birçok kliniğin de yer alacağı poliklinik tamamlandığında mahalle sakinleri ikinci basamak sağlık hizmetlerine hastaneye gitmeden kolaylıkla ulaşabilecek. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı Güvercintepe Semt Polikliniği'nin 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.


Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor
Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor
Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor
Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor
Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor
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Başakşehir Belediyesi, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güvercintepe Semt Polikliniği'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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