Güzellik Merkezi Sahibi Anne Öldürüldü

06.11.2025 15:53
Samsun'da genç kız, annesini bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da güzellik merkezi sahibi Arzu Açıkgöz (47), 20 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Yeni Mahalle'deki evinde kızı Dila Açıkgöz'ün (23) erkek arkadaşı Mert Okumuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Mert Okumuş öldürdüğü kadının aracını alıp olay yerinden kaçarken peşine düşen polise yakalanacağını anlayınca seyir halindeki araçta tabancayla kendini vurarak hayatına son verdi.

ANNESİNİ CİNAYETTEN 2 HAFTA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

Vefat eden Arzu Açıkgöz'ün kardeşi Murat A., olaydan 3 gün sonra Dila Açıkgöz'ün annesini bıçakla tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Dila Açıkgöz hakkında annesini öldürüldükten 2 hafta önce bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle Samsun 18. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

GENÇ KIZA 2 YIL 6 AY HAPİS

Tanık ifadelerine göre annesini bıçakla "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği tespit edilen Dila Açıkgöz mahkemece "Öz annesini bıçakla tehdit etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezasında indirim yapılmadı.

Kaynak: İHA

