Güzellik ve Estetik Üzerine Söyleşi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güzellik ve Estetik Üzerine Söyleşi

Güzellik ve Estetik Üzerine Söyleşi
25.01.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gözde Sarı, Antalya'da güzellik kavramını estetik ve toplumsal boyutlarıyla ele aldı.

Ressam ve heykeltıraş Gözde Sarı, Antalya'da "Ölçülebilir mi güzellik? İdeadan günümüze estetik yargı" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesindeki Galeri T'de düzenlenen söyleşide, güzellik kavramının tarihsel süreçteki yorumları ele alındı.

Sarı, burada yaptığı konuşmada, güzelliğin bir dönem tamamen matematiksel ve nesnel bir gerçeklik olarak kabul edildiğini belirtti.

Güzelliğin bugün politik bir mücadele alanına dönüştüğüne dikkati çeken Sarı, "Güzellik artık sadece estetik bir kavram değil, toplumsal hiyerarşileri pekiştiren bir mekanizmadır." dedi.

Güzelliğin tek bir tanıma sığdırılamayacağını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Güzellik hem biyolojik bir zemin hem kültürel bir inşa hem de bireysel bir deneyimdir. Güzelliğin nesnel olup olmadığı konusu yeni bir alan daha açıyor. Bu alan, güzellik deneyimini nasıl daha zengin, daha derin, kapsayıcı ve özgür kılabileceğimizdir."

Yapay zeka ve nöroestetik konularına da değinen Sarı, algoritmaların milyonlarca görüntüden ürettiği "kusursuz" görsellerin, insan ruhunun ve sanatçının öznel dehasının yerini alıp alamayacağı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşiye, doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzellik ve Estetik Üzerine Söyleşi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 10:00:29. #7.11#
SON DAKİKA: Güzellik ve Estetik Üzerine Söyleşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.