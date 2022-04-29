GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından - Hakan Keleş - Son Dakika
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GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından - Hakan Keleş

29.04.2022 23:53

Spor Toto Süper Ligin 35. haftasında Adana Demirspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Maçı kazanmak istiyorduk, kazandık.

Spor Toto Süper Ligin 35. haftasında Adana Demirspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Maçı kazanmak istiyorduk, kazandık. Bugün 3 puan çok önemliydi. Ligde kalmayı garantileyecektik. Bunu başardık." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını, ilk yarı golü bulduklarını söyledi.

Bir çok fırsatı da harcadıklarını dile getiren Keleş, şunları aktardı:

"Maçı kazanmak istiyorduk, kazandık. Bugün 3 puan çok önemliydi. Ligde kalmayı garantileyecektik. Bunu başardık. Sonuçta taraftarımızın önünde kazandık. Taraftarımıza güzel bir bayram hediyesi verdik."

Hakan Keleş, oyuncularına da teşekkür ederek, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir oyun ortaya koydular. İstediğimiz hedefe ulaşmış olduk, mutluyuz. Giresun halkına verdiğimiz sözler karşılığında mahcup olmadık. Bunun için de mutluyuz. Alt ligden çıkıp süper ligde kalmak bizim için iyi oldu." diye konuştu.

Ligde 3 maçlarının kaldığını anımsatan Keleş, hedeflerinin bu karşılaşmalardan da en iyi sonuçları almak olduğunu sözlerine ekledi.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise bugün hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

İstedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarına vurgu yapan Montella, "Tabiki de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum şu anda. İstediğimiz performansı sergileyemedik. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Bugün kendi performansımızdan uzak çizgi çizdik. Tekrardan toparlanma zamanı." ifadelerini kullandı.

Montella, bakıldığında müthiş oyunculardan oluşan bir takımlarının bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kazanmak isteyen bir grubumuz var. Takımımızda son 3 mağlubiyete baksak bile sezon içerisinde müthiş bir sezon geçirdiğimiz için hala yarışın içerisindeyiz. Biraz da yükseklik korkusu da olabilir. Bugün sahadaki futbolcularımız geçmişlerine baktığımızda böyle alışıklık yok böyle yükseklerde kalmak kariyerlerinde yok. Yükseklik korkusu da olmuş olabilir."

GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından - Hakan Keleş
GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından - Hakan Keleş
GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından - Hakan Keleş
GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından - Hakan Keleş

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GZT Giresunspor-Adana Demirspor maçının ardından - Hakan Keleş - Son Dakika


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