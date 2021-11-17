Haber alınamayan Çinli tenisçi Peng için Osaka da ses yükseltti - Son Dakika

Japon tenisçi Naomi Osaka, Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli meslektaşı Peng Shuai'nin güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic'ten sonra kadınlarda klasmanın 13. basamağındaki Osaka da Peng için ses yükseltti.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka, Twitter hesabından "WhereIsPengShuai" (Peng Shuai nerede) etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Sansür ne pahasına olursa olsun kabul edilemez. Umarım Peng Shuai ve ailesi güvendedir. Yaşananlar karşısında şoktayım ve ona sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerine yer verdi.

35 yaşındaki Peng, kasım ayının başında 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Zhang tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını, Çin'deki sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşmıştı.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, irtibata geçtikleri Çin Tenis Federasyonunun Peng Shuai'nin güvenli bir yerde bulunduğuna dair garanti verdiğini ancak onunla konuşmasına izin vermediklerini açıklamıştı.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.