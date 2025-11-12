Bahçeli\'den 20 askerimizin şehit düştüğü kazayla ilgili dikkat çeken uyarı

Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit olurken art arda gelen haberler Türkiye'yi yasa boğdu.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kazanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de kritik bir uyarı geldi. Gündeme gelen iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli "Uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır" dedi.

"20 KAHRAMAN ASKERİMİZİN ŞEHADETİ BÜYÜK BİR ACI YAŞATMIŞTIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde; "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye'ye gelmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan 20 kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.

Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur. Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

"KİMİ AYMAZLARIN MİLLETİMİZİN AKLINI KARIŞTIRMAYA..."

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."