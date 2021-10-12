12 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı

03:45 Aktüel Futbol

05:00 Spor Artı

06:00 FIFA Magazin

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 FIFA Magazin

09:40 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

20:00 Milli Maç Özel

21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

22:15 İngiltere Premier Lig Goller

22:30 Milli Maç Özel Devre Arası

22:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

23:15 İspanya La Liga Goller

23:30 Milli Maç Özel