Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı
03:45 Aktüel Futbol
05:00 Spor Artı
06:00 FIFA Magazin
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 FIFA Magazin
09:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
20:00 Milli Maç Özel
21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
22:15 İngiltere Premier Lig Goller
22:30 Milli Maç Özel Devre Arası
22:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
23:30 Milli Maç Özel
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika