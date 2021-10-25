ŞANLIURFA - 15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Camide tartışma yaratan görüntü! Bir kesim "gelenek" dedi, bir kesim "protokol"

Cenaze namazına Kıntaş'ın yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin , Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül , STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı 'na hareket eden tankları, egzoz deliklerini giysileriyle tıkayarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş, yaşadığı İstanbul 'da yeni tip karonovirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş (42), memleketi Şanlıurfa 'da son yolculuğuna uğurlandı.

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