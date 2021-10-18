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2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması Yunanistan'da protesto edildi - Son Dakika

2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması Yunanistan'da protesto edildi

18.10.2021 14:32
2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması Yunanistan'da protesto edildi

Yunanistan'ın antik Olimpia kentinde düzenlenen meşale yakma töreninde üç aktivist, 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de düzenlenecek olmasını protesto etti.

Yunanistan'ın antik Olimpia kentinde düzenlenen meşale yakma töreninde üç aktivist, 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de düzenlenecek olmasını protesto etti.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, antik Olimpia kentinde düzenlenen ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun da bulunduğu törende, insan hakları savunucuları Çin aleyhinde dövizler açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törende ellerinde döviz taşıyan üç aktivist, güvenlik güçleri tarafından tören alanından uzaklaştırıldı.

İsveç'te de Çin protesto edilmişti

İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsveç Olimpiyat Komitesi binası önünde Haziran 2021'de toplanan 50 kişilik grup "Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarına boykot", "Çin Uygur Türklerine işkence yapıyor" yazılı pankartlar açmıştı.

Pekin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları gelecek yıl 4-20 Şubat'ta düzenlenecek.

Kış Olimpiyatları, Yunanistan, Protesto, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması Yunanistan'da protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması Yunanistan'da protesto edildi - Son Dakika
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