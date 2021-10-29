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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 15:51
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kaymakam Şafak Gürçam makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Parkı Amfi Tiyatro Alanı'nda devam eden etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Gürçam, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaptı. Kutlamalar kapsamında ortaokul öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Aladağ'da, Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Kaymakam Çırak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temelleriyle 100'üncü yılına bağımsız, büyük ve muasır bir devlet olarak emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Kutlamalar, çeşitli etkinliklerle son buldu.

Tufanbeyli'de belediyenin güreş alanında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı ve Belediye Başkanı Remzi Ergü öğrencilerin ve halkın bayramını tebrik etti.

Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesindeki kutlamalarda, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, makamında tebrikleri kabul etti.

Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Bayraklı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Anamur ilçesinde de Kaymakam Bilal Bozdemir, Hükümet Konağı girişinde tebrikleri kabul etti. Anamur Şehir Stadı'nda devam eden kutlamalarda, Kaymakam Bozdemir, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel halkın bayramı kutlandı.

Tarsus'taki kutlamalarda, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Hükümet Konağında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet alanında süren törende, Kaymakam Otcu, cumhuriyetin önemine değinerek, "Bize bu vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, cumhuriyetimizin bekası için kanlarını ve canlarını feda etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, rahmet ve minnetle anıyor, cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olan gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." dedi.

Mut ilçesinde, Şehir Stadı'nda gerçekleşen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Batuhan Bingöl, yaptığı konuşmada, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Hatay

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki stadyumda düzenlenen törende, Kaymakam Cem Gümrükçü, Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Bilge Kağan Yüksel, öğrencilerin ve katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, resmi geçitle sona erdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde tedavi gören çocuklar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türk Pediatri Kurumunun da katkılarıyla gerçekleşen kutlamada, çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılar söyleyip eğlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İstiklal Marşı, Cumhuriyet, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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