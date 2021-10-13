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5 km'lik yeni yolun yapımı devam ediyor - Son Dakika

5 km'lik yeni yolun yapımı devam ediyor

13.10.2021 10:16
5 km'lik yeni yolun yapımı devam ediyor

Büyükşehir tarafından Karamürsel Altınkemer ile Ereğli sahilini birleştirecek.

Ereğli Sahili'ne 5 km'lik yeni yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli Sahil arasındaki düzenleme kapsamında, 5 kilometre uzunluğunda yeni bir yolun yapımı sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2,5 kilometresi asfalt, 2,5 kilometresi de parke taşı yapılacak Ereğli sahil yolunda parke taşı ve baskı beton kaldırım imalatı çalışmaları devam ediyor. 2,5 kilometre asfalt serimi yapılan yolda 500 metre parke taşı serimi de tamamlandı.

5 ADET SEYİR TERASI

Sahilde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası, vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu yapılan Ereğli- Altınkemer projesi kapsamında araçlar tarafından kullanılacak 5 kilometre uzunluğunda yol içinde çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 5 km'lik yeni yolun yapımı devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 km'lik yeni yolun yapımı devam ediyor - Son Dakika
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