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5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon - Son Dakika

5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

11.10.2021 13:16
5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

İstanbul, Bursa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda pandemi nedeniyle otoparklarda duran servis araçlarını çalıp hasarlı araçların şasi numarasıyla değiştirerek 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi.

İstanbul, Bursa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda pandemi nedeniyle otoparklarda duran servis araçlarını çalıp hasarlı araçların şasi numarasıyla değiştirerek 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Operasyonlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu 7 şüpheli yakalanırken, nefes kesen operasyon polis kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, pandemi nedeniyle kullanmayan okul ve personel servis araçlarını tespit edip çalan daha sonra çaldıkları servislerin şasi numaralarını, hasarlı araçların şasi numarasıyla değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Şasi numaraları değiştirilen araçları satan çeteye yönelik 8 Ekim Cuma günü 3 ilde yapılan operasyonda çetenin elebaşı olan Şefik B. Van'da diğer 6 kişi ise Bursa'da yakalandı. Çalınan 35 servis aracı da bulundu.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın mağdurlarından Hüsnü Kenan Erkan ise, "Arabam elimden gitti çok mağdurum, şu an benim 450 bin lira zararım var" dedi. Öte yandan ekiplerin yaptıkları operasyon saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon
5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon
5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

İstanbul, Asayiş, Bursa, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon - Son Dakika


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