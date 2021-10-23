"5. Safran Festivali" kapsamında yemek yarışması yapıldı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran bitkisi için düzenlenen "5. Safran Festivali" kapsamında "Safranlı Yemek Yarışması" yapıldı.

İlçe merkezindeki bir otelde düzenlenen yarışmada konuşan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ortaya çıkan lezzetleri ilçedeki her restoranda görebilmek ve misafirlere ikram edebilmek için yarışma organize edildiğini söyledi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir lezzet olduğunu ve bu lezzetleri tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse ise bir kültür kenti olan Safranbolu'nun soyut mirasının önemine vurgu yaparak, safranlı yemeklerin tanıtımı için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Yarışmada, "Safranlı ekmek kadayıfı" ile Nermin Göktaş birinci, "Safran soslu bonfile" ile Tunahan Açıkgöz ikinci ve "Safranlı saray mafruka" ile Emine Güngör üçüncü oldu.

Ev hanımları kategorisinde "Safranlı sür reçeli" ile Suna Karagöz birinciliği, "Safranlı kurabiye" ile Zübeyde Özer ikinciliği ve "Safranlı Somon" ile Şükriye Özata üçüncülüğü elde etti.

Öğrenciler kategorisinde birinciliği Nazmiye Mamadova "Safranlı krem burle" ile ikinciliği Yunus Özay "Safran Risotto" ile ve üçüncülüğü Havva Nur Karadağ "Şölen" ile kazandı.

Dereceye girenlerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.