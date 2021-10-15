6'NCI KALEİÇİ OLDTOWN FESTİVALİ BAŞLADI - Son Dakika

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin 6'ncısını gerçekleştirdiği Kaleiçi OldTown Festivali, Atatürk Caddesi ve Kaleiçi sokaklarında gerçekleştirilem kortejle başladı. 21 ülkeden 36 şehrin katıldığı festivalin açılışı birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde düzenlediği Kaleiçi OldTown Festivali'nin 6'ncısı, geleneksel kortejle başladı. Festivale bu yıl 21 ülkeden 36 şehir katılım gösterdi. Festivalin açılış kortejine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ile katılırken, konuk ülke heyetleri de kortejde yer aldı. Festival Bandosu eşliğinde Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan eski Büyükşehir Belediye Binası önünden başlayan, Atatürk Caddesi boyunca süren kortej, tarihi Hadrian Kapısı'ndan(Üçkapılar) girilerek Kaleiçi sokaklarında devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşünde jonglörler, tahta bacak gösterisi, canlı heykel performansları ve diğer grupların performansları beğeni topladı. Festival, ana etkinlik alanı olan miradaorda Barcelona Gipsy Balkan Orchestra konseriyle devam etti.

'21 ÜLKEDEN 36 ŞEHRİ AĞIRLAYACAĞIZ'

Yaşayan antik kentlerin birlik ve beraberliğini görünür kılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Ümit Uysal, 'Bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. 21 ülkeden 36 şehri ağırlayacağız. 4 gün boyunca 200 etkinliğimiz olacak. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Muratpaşamız bu kültür hazinesini yaşayıp gelecek kuşaklara aktaracak. Bunu hedefliyoruz, bunu da bütün dünya ile paylaşmak istiyoruz. Dayanışma içine girmek istiyoruz. Bu kentlerde görünür olmak istiyoruz, onları da görmek istiyoruz" dedi.