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6'NCI KATTAKİ EVİNDE YAPTIĞI UÇAK GÖVDESİNİ BALKONDAN SARKITARAK İNDİRDİ - Son Dakika

6'NCI KATTAKİ EVİNDE YAPTIĞI UÇAK GÖVDESİNİ BALKONDAN SARKITARAK İNDİRDİ

08.10.2021 13:58

PAMUKKALE ve Ölüdeniz gibi turizm merkezlerinde yamaç paraşütüyle yaptığı sıra dışı uçuşlar ile tanınan Hasan Kaval (30), 60 metrekarelik evinde 4 metre uzunluğunda tek kişilik uçak gövdesi yaptı.

PAMUKKALE ve Ölüdeniz gibi turizm merkezlerinde yamaç paraşütüyle yaptığı sıra dışı uçuşlar ile tanınan Hasan Kaval (30), 60 metrekarelik evinde 4 metre uzunluğunda tek kişilik uçak gövdesi yaptı. Kaval, uçak gövdesini 6'ncı kattaki evinin balkonundan iple sarkıtarak indirdi.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde oturan, 10 yıldır yamaç paraşütü sporu ile ilgilenen Hasan Kaval, bugüne kadar Pamukkale travertenleri, Fethiye Ölüdeniz gibi önemli turizm merkezlerinde yaptığı ilginç uçuşlarla gündeme geldi. Uçuş sırasında tavla ve okey oynanan, mangal yapıp Türk kahvesi pişiren Kaval, son olarak paraşüte bağladığı motosikletle atlayarak uçuş gerçekleştirdi.

'DİKKAT UÇAK ÇIKABİLİR' YAZISI ASTI

Yamaç paraşütü pilotluğunda profesyonel olduktan sonra uçak yapmaya karar veren Kaval, pandemi döneminde çalışmalarına başladı. 60 metrekarelik evinin salonunu atölyeye çeviren Kaval, havacılıkta kullanılan alüminyum profiller ve rüzgara dayanıklı plastik kaplamalarla 1 metre yüksekliğinde ve 4 metre uzunluğunda tek kişilik uçak gövdesi yaptı. Bu arada Kaval, apartmanda çıkan gürültü nedeniyle yaşadığı dairenin kapısına da, Çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Not Uçak yapıyorum', 'Dikkat uçak çıkabilir' yazısı astı.

BALKONDAN İPLE SARKITARAK İNDİRDİ

Kaval, evinin salonunda yaptığı 'Hürkuş' adını verdiği yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki uçak gövdesini arkadaşlarıyla birlikte ip bağlayarak yaşadığı apartmanın 6'ncı kattaki dairesinin balkondan sarkıtarak indirdi. Uçak gövdesini, hafif ticari aracın üzerine bağlayarak yapımına devam edeceği Pamukkale Mahallesi'ndeki atölyeye götüren Kaval'ın, bu çabaları ilginç görüntüler oluşturdu.

'VECİHİ HÜRKUŞ'U ÖRNEK ALDIM'

Uçak gövdesine pervaneli paramotor takıp, kokpit ve iki kişilik bir koltuk da yerleştireceğini söyleyen Kaval, Çocukluk hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Tamamen bittiğinde gerçek ölçülerde bir uçak olacak. Önünde motor sayesinde yamaç paraşütü de bağlayarak uçacağım. Yamaç paraşütüne entegre edilmiş dünyada tek örneği olan bir uçak olacak. İstediğim yerden kalkıp, istediğim yere ineceğim. Tamamen bittiğinde gökyüzünde olmayı hedefliyorum. Adını da 'Hürkuş' koydum. Çünkü Vecihi Hürkuş gibi ben de aynı kaderi paylaştım. Vecihi Hürkuş, yaptığı uçakla uçmayı denediği için uçuş yasağı almış ve uçağı elinden alınmıştı. Yaptığım ilginç uçuşlardan biri nedeniyle ben de daha önce 1 yıl uçuş yasağı almıştım. Şubat ayında bu cezam bitecek dedi.

6'NCI KATTAKİ EVİNDE YAPTIĞI UÇAK GÖVDESİNİ BALKONDAN SARKITARAK İNDİRDİ
6'NCI KATTAKİ EVİNDE YAPTIĞI UÇAK GÖVDESİNİ BALKONDAN SARKITARAK İNDİRDİ
6'NCI KATTAKİ EVİNDE YAPTIĞI UÇAK GÖVDESİNİ BALKONDAN SARKITARAK İNDİRDİ
6'NCI KATTAKİ EVİNDE YAPTIĞI UÇAK GÖVDESİNİ BALKONDAN SARKITARAK İNDİRDİ

Pamukkale, Ölüdeniz, Turizm, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6'NCI KATTAKİ EVİNDE YAPTIĞI UÇAK GÖVDESİNİ BALKONDAN SARKITARAK İNDİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'NCI KATTAKİ EVİNDE YAPTIĞI UÇAK GÖVDESİNİ BALKONDAN SARKITARAK İNDİRDİ - Son Dakika
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