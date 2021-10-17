"AA İstanbul Photo Awards 2021" sergisi New York'ta açılacak - Son Dakika

NEW Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2021"de ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, New York'ta yarın açılacak.

Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından desteklenen, Türk Hava Yollarının (THY) resmi havayolu sponsoru olduğu, "Istanbul Photo Awards 2021" sergisinin fotoğrafları yaklaşık 2 hafta boyunca New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Bangladeşli fotoğrafçı Mohammed Shajahan'ın "Mom Love" isimli çalışması başta olmak üzere 40 fotoğrafın yer alacağı sergide, ziyaretçiler yıl içinde dünya kamuoyunun gündeminde geniş yer bulan olayların görsel bir özetini bulacak.

Bürokratların ve medya mensuplarının davetli olduğu serginin yarınki açılış kokteyli, geçen ay New York'ta resmi törenle hizmete giren Türkevi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla düzenlenecek serginin açılış kokteylinde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile AA Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çağlar ve Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da ev sahibi olarak hazır bulunacak.

Fotoğraflar, açılış sonrası BM Genel Merkezi'ne taşınarak 29 Ekim'e kadar uluslararası diplomatlar ve diğer ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.