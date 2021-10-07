AB'den Yunanistan'a sığınmacı tepkisi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'dan sığınmacılara karşı yapılan insan hakları ihlalleri hakkında "soruşturma açmasını" istedi. AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johanson ise, "AB'nin verdiği paralar kabul edilemez davranışlar için alet edilmiş" dedi.

Dünya çapında birçok sivil toplum kuruluşu ve gazetecilerin çalışmalarıyla açıkça AB ve uluslararası hukuku ihlal ettiği tespit edilen Yunanistan için AB Komisyonu harekete geçti. Alman basınında yer alan haberlerde, AB Komisyonu'ndan Suriye savaşının başlamasıyla birlikte yoğunluk kazanan ve sınırı geçmeye çalışan mültecilere denizde ve karada çok sayıda insan hakları ihlali yapan Yunanistan'a ihlaller hakkında soruşturma açması yönünde talep geldiği bildirildi.

"AB'NİN VERDİĞİ PARALAR KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLAR İÇİN ALET EDİLMİŞ"

AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johanson yaptığı açıklamada, Yunanistan'dan konuyu derinlemesine araştıracak bir soruşturma talep ederek, "Alman medyasının getirdiği veriler son derece güvenilir veriler. Yunanistan'ın yaptıkları şok edici. AB'nin verdiği paralar kabul edilemez davranışlar için alet edilmiş" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ise, görüntüler ile kayıt altına alınan insan hakları ihlallerini AB ülkelerinin göçmen istemeyişini fırsata çevirerek, "AB'nin sınırlarını savunuyoruz" tezinin arkasına saklanarak suçlamaları reddediyor.

YUNANİSTAN SIĞINMACILARI TÜRK SULARINA İTTİ

Alman basını ise, açık ve net bir şekilde Ege Denizi'ndeki savunmasız sığınmacıların Yunan polisi tarafından zorla Türk sularına itildiğini ifade etti. Haberlerde yer alan bazı görüntülerde ise, şişme botların patlatıldığı ve sahil güvenlik botlarının yakından geçerek büyük dalgalar oluşturmak suretiyle şişme botları batırmaya çalıştıkları açıkça görüldü. Yunanistan, AB Komisyonu'nun soruşturma talebine siyasi olarak itiraz etmeye çalışsa da ilgili soruşturmayı açması bekleniyor.

AB KOMİSYONU HIRVATİSTAN'DAN DA SORUŞTURMA AÇMASINI İSTEMİŞTİ

AB Komisyonu benzer uygulamaları nedeniyle Hırvatistan'dan da soruşturma açmasını istemiş, görüntülerde Hırvat polisinin de sığınmacıları Bosna Hersek topraklarına geçmeye zorladıkları görülmüştü.

(Mustafa Ulusoy/İHA)