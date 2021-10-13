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AB, yeni stratejisiyle Kuzey Kutbu'ndaki rekabette varlığını ortaya koymak istiyor - Son Dakika

AB, yeni stratejisiyle Kuzey Kutbu'ndaki rekabette varlığını ortaya koymak istiyor

13.10.2021 16:28
AB, yeni stratejisiyle Kuzey Kutbu'ndaki rekabette varlığını ortaya koymak istiyor

Avrupa Birliği (AB), bölgede petrol ve doğal gaz aramalarının durdurulması teklifi ve Grönland'a temsilcilik açmayı içeren yeni Kuzey Kutbu stratejisini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), bölgede petrol ve doğal gaz aramalarının durdurulması teklifi ve Grönland'a temsilcilik açmayı içeren yeni Kuzey Kutbu stratejisini duyurdu.

AB Komisyonunun Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Virginijus Sinkevicius düzenlediği basın toplantısında, AB'nin yeni Kuzey Kutbu stratejisinin karbon ve ulaşım emisyonları gibi başlıca kirlilik kaynaklarıyla mücadele etme ve sürdürülebilir ham madde tedariki sağlamaya dayandığını söyledi.

Kuzey Kutbu'nun AB için iklim değişikliği ve ham maddeler bakımından olduğu kadar jeostratejik etki sahibi olmak için de önemli olduğunu belirten Sinkevicius, "Siyasi rekabet büyüyor ve iklim konusunda kutuptaki denge kaybedildi. Bu dengeyi geri getirmemiz lazım." dedi.

Sinkevicius, AB'nin Kuzey Kutbu'nda petrol ve doğal gaz aramalarına son verme çağrısı yaptığını belirterek, "Bir moratoryum üzerinde uluslararası anlaşmaya varmaya çalışacağız." diye konuştu.

AB'nin sıfır emisyon ve sıfır kirlilik için liderlik edeceğini vurgulayan Sinkevicius, "Kuzey Kutbu'ndaki jeopolitik rolümüzü artırmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Sinkevicius, AB'nin Grönland'da temsilcilik açacağını duyurdu ve bölge ile ilgili ABD, Kanada ve diğer partnerlerle iş birliğine açık olduğunu kaydetti.

Rusya'nın AB'nin önereceği moratoryum konusunda "nasıl ikna edileceği"ne ilişkin soruya Sinkevicius, "Elbette naif değiliz. Bu, üstün diplomatik çaba gerektirecek." yanıtını verdi.

Kuzey Kutbu'ndaki en büyük güç mücadelesi ABD, Rusya ve Çin arasında yaşanıyor. AB, yeni stratejisiyle bir yandan bölgedeki varlığını ortaya koymaya diğer yandan rakiplerinin bölgenin doğal dengesini tehlikeye atan eylemlerini sınırlamaya çalıştığını savunuyor.

Avrupa Birliği, Grönland, Doğalgaz, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, yeni stratejisiyle Kuzey Kutbu'ndaki rekabette varlığını ortaya koymak istiyor - Son Dakika


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