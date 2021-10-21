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ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için "acil" onay aldı - Son Dakika

ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için "acil" onay aldı

21.10.2021 01:42
ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten Moderna ve Johnson&Johnson'un, takviye dozları için yaptığı başvurular onaylandı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten Moderna ve Johnson&Johnson'un, takviye dozları için yaptığı başvurular onaylandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ve Johnson & Johnson tarafından yapılan her iki Kovid-19 aşısının destekleyici dozlarına "acil kullanım izni" verdi ve ayrıca onaylanan üç aşıdan herhangi birinin "karıştır ve eşleştir" yaklaşımıyla destekleyici olarak kullanılabileceğini bildirdi.

FDA'nın açıklamasına göre, 2. doz Kovid-19 aşısını en az 6 ay önce yaptırmış olanlar, 65 yaş üstü veya riskli işlerde çalışan 18 yaş üstü Amerikalılar Moderna takviye aşısını yaptırabilecekken, 18 yaş ve üstü Johnson & Johnson aşısı yaptırmış olanlara ise ilk aşıdan 2 ay sonra destek aşısı uygulanabilecek.

FDA'nın gelecek haftalarda Pfizer-BioNTech aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklar için onaylanıp onaylanmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Moderna, FDA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için 'acil' onay aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için "acil" onay aldı - Son Dakika
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