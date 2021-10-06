Adana'da 600 bin liralık hırsızlık yapan 17 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 600 bin liralık hırsızlık yapan 17 zanlı tutuklandı

Adana'da 63 ayrı hırsızlık olayına karışarak 600 bin lira değerinde altın, motosiklet, ev aletleri çaldığı öne sürülen 17 zanlı tutuklandı

Yapılan operasyonda zanlıların evinden de 47 bin lira para çıkmıştı

ADANA - Adana'da 63 ayrı hırsızlık olayına karışarak 600 bin lira değerinde altın, motosiklet, ev aletleri çaldığı öne sürülen 17 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine hırsızlık çetesinin olduğunu belirleyerek 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan bu takip sonucu kentte hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen 50 kişiyi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 1 Ekim günü 50 adrese şafak operasyonu düzenlendi. 500 polisin katıldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskınlarda ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan 50 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 47 cep telefonu, 3 televizyon, yüzlerce telefon kılıfı, 4 ziynet eşyası, 5 kol saati, 1 motosiklet, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 47 bin TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 63 hırsızlık olayına karıştıkları, yaklaşık 600 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası, motosiklet ve çeşitli ev aletleri çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı, 28'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.