Adana'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Aktarlı'nın (32) evinden silah sesi duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu