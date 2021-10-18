Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi evinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Aktarlı'nın (32) evinden silah sesi duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Aktarlı'nın öldüğünü belirledi.
Aktarlı'nın başından silahla vurulduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili araştırma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika