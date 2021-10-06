Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler Z.M'ye 21 bin 246 lira ceza uyguladı.

Motosikletin arkasına sabitlenmiş meyve kasasını inceleyen ekipler, bir kafeste 8 saka kuşu, 2 file ve ses yayın cihazı buldu.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, jandarma ekipleri Hasanbeyli Mahallesi'ndeki denetimde, şüphelendikleri motosiklet sürücüsü Z.M'yi durdurdu.

Adana 'nın Sarıçam ilçesinde, 8 saka kuşu avladığı belirlenen kişiye 21 bin 246 lira ceza uygulandı.

Son Dakika › Güncel › Adana'da saka kuşu avlayan kişiye 21 bin 246 lira ceza kesildi - Son Dakika

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