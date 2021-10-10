Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eve yapılan operasyonda 4 kilo 420 gram sıvı, 800 gram ise katı metamfetamin, 7,03 gram esrar, 19,58 gram uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Zanlı uyuşturucu ticareti yapmadığını içici olduğunu öne sürdü. Yusuf T. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika